◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦西日本短大付４―３弘前学院聖愛（延長１０回タイブレーク）（９日・甲子園）息詰まる接戦は延長１０回タイブレークの末、西日本短大付（福岡）に軍配が上がった。西日本短大付は昨夏、今年のセンバツに続き、３季連続の初戦突破となった。福岡勢は甲子園１６０勝をマークした。攻守で輝きを放ったのは、５番の山下航輝捕手（３年）。攻撃では４回の第２打席から「真ん中