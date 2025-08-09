ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２シーズンぶりに二刀流を復活させ、８試合に登板した。前回登板した６日（日本時間７日）のカージナルス戦では復帰後最長となる４イニング、最多の５４球を投げて１失点。１２個のアウトのうち８三振を奪う圧倒的なパフォーマンスを見せた。打者としても一時逆転となる３９号２ラン。まさに大谷にしかできない圧巻の暴れっぷりだった。一方で右ヒジに２度の手術を受けているとあって、懐