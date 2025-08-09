◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦聖隷クリストファー５−１明秀学園日立（９日・甲子園）初出場の聖隷クリストファー（静岡）が明秀学園日立（茨城）に勝利し、甲子園初陣を白星で飾った。２年生エース左腕・高部陸が１失点完投。静岡勢は夏９０勝。静岡勢は３年連続で１回戦突破。カタカナ入り校名校の勝利は５校目（１７年夏聖心ウルスラ学園、２１年夏ノースアジア大明桜、２３年夏クラーク、２５年春エ