今年2月から7月にかけて新潟県内に住む70代女性が約1億7000万円のSNS型投資詐欺被害に遭っていたことが分かりました。 被害に遭ったのは、新潟県内に住む70代女性です。女性は今年2月ころ、暗号資産についてインターネットで検索していた際、海外の投資会社のサイトを見つけてアクセスしたところ、同社の職員を名乗る者からサイト上のチャット、電子メールや電話で暗号資産の投資を勧められ、取引用のアカウントとサ