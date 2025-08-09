９日の新潟県内は高気圧に緩やかに覆われますが寒気の影響を受けています。県内に出されていた大雨に関する警報は８日夜までに全て解除されました。９日は気圧の谷や前線の影響を受け雨や雷雨となる所がある見込みです。また夕方からは激しく降る恐れがあります。一方で気温は上昇し午前１１時には新潟市中央区で２９・７度と３０度に迫り、日中は新潟市や長岡市などで３２度まで上がる予想です。１０日は、前線の影響を受ける見込