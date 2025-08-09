◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦聖隷クリストファー 5―1 明秀日立（2025年8月9日甲子園）春夏通じて初出場の聖隷クリストファー（静岡）が明秀日立（茨城）を破り、うれしい甲子園初勝利をマークした。最速147キロの来秋ドラフト候補左腕・高部陸（2年）が4安打1死球4奪三振1失点で107球完投勝利を挙げた。初回いきなり先頭打者に死球を与えたものの、2死三塁から相手4番を高めの速球で空振り三振。3回に失策