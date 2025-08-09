記録的な大雨による土砂崩れで姶良市蒲生町では住宅1棟が全壊し1人が依然、行方不明になっています。捜索が続く現場から中継です。 土砂崩れにより住宅が倒壊した現場です。警察や消防およそ50人態勢で8日から夜を徹しての捜索活動が続います。 8日の大雨で、住宅の裏山が崩れ土砂が住宅1棟と倉庫2棟を直撃しました。当時家にいた母と娘が救助されましたが、「長女が家にいるかもしれない」と話しているということです。 現在30