記録的な大雨の影響で霧島市や姶良市の一部のエリアで断水が続いています。 土砂が流れ込んだところでは住民が朝から後片付けに追われていました。 霧島市と姶良市では、8日、1時間に100ミリを超える猛烈な雨を観測しました。水源につながる配管が破損するなどして、分かってるだけでおよそ3万7000戸が断水しています。 霧島市に設けられた給水所には朝から水を求める人たちが列を作り県からの要請を受けた自衛隊から水を受け