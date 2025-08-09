【FIBAアジアカップ2025】イラン代表 78−70 日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】「微妙すぎるファウル判定」の一部始終微妙な判定によるファウル宣告に驚きの声が上がった。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のシューティングガード西田優大がディフェンスファウルを取られると、解説を務めた篠山竜青（元日本代表）もその判定に疑問を呈している。アカツキジャパンは8