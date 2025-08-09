福岡市の60代の男性がSNS上でウソの株の投資話を持ちかけられ、あわせて1億6000万円あまりをだまし取られました。警察によりますと、ことし5月、福岡市中央区の60代の男性はスマートフォンで株投資に関するサイト上にあったSNSのURLにアクセスし、女性名義のアカウントと繋がりました。男性は「厳選した優良株を紹介します」などとしてSNSのグループに参加するよう促されたということです。グループでは、有名な