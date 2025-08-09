阪神などで活躍した元プロ野球選手で評論家の糸井嘉男氏が９日、都内で行われた「第５回Ｍｅｎ’ｓＢｅａｕｔｙアワード」に出席し、「サンスタートニック賞」を受賞した。糸井氏は、司会を務めた元サッカー日本代表の武田修宏氏から「体すごいですね」と褒められると、ステージ前に設置されたモニターを確認し、「こういうモニターで僕は（自分を）あんま見たくないですね、ちょっとごつすぎる」と苦笑。同じく司会の高