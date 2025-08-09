長崎への原爆投下から80年となったきょう（9日）、石破総理は長崎市で開かれた平和祈念式典に出席し、被爆の実相の正確な理解をいっそう進めていくと強調しました。【石破総理あいさつ全文】本日ここに、被爆80年目の長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に当たり、内閣総理大臣として、犠牲となられた方々の御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げますとともに、今なお後遺症に苦しんでおられる方々に、心からのお見舞いを申し上げます。今