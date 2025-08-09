この夏、ハリポタファン必見の新スポットが原宿に登場するのをご存知ですか？2025年8月14日（木）に「ハリー・ポッター ショップ 原宿」がオープンするんです！魔法の世界をリアルに体験できる空間として、早くも話題を集めているんですよ。今回は、気になる店内の様子や、原宿ショップ限定フード・グッズなどをレポしていきます！ハリー・ポッター ショップ / 東京・原宿「ハリー・ポッター ショップ 原宿」は、「ワーナー ブラザ