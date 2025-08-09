【モデルプレス＝2025/08/09】俳優の速水もこみちと女優の平山あやが8月8日、それぞれ自身のInstagramを更新。結婚記念日を迎えた夫妻の仲睦まじい2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】速水もこみち＆平山あや夫妻、密着2ショット◆速水もこみち＆平山あや、結婚記念日に密着2ショット公開速水は「8／8いつもありがとう」と結婚記念日への感謝の気持ちを表現。平山も「今年もやってきた8月8日 これからもありがとう」と