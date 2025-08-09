◇第107回全国高校野球選手権大会第5日1回戦明秀日立―聖隷クリストファー（2025年8月9日甲子園）待ちに待った援軍が到着した。試合開始から声による応援のみだった明秀日立（茨城）アルプススタンド。試合途中から、さわやかかつ力強い音色が一塁側に戻った。大会本部によると、明秀日立の学校応援団の一部、吹奏楽部など約260人は天候不良のために前夜の出発が遅れた。さらに高速道路の事故渋滞、お盆渋滞にも巻き込