週に1度、副業で専門学校の講師をすることになった芽衣子。慣れない授業をなんとかがんばれるのは、マジメな生徒・ゆかりくんがいるから。ゆかりくんは癒やし! 心のオアシス、可愛い生徒! だけど、学校外のゆかりくんは意外な一面を持っていて…!?コミックシーモアオリジナル漫画『ゆかりくんはギャップがずるい』(著・あんどうまみ)より一部をご紹介します。⇒1話からイッキ読みする次回、続きます。⇒1話からイッキ読みするコミ