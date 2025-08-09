第１０７回全国高校野球選手権大会の第５日（９日）第１試合は西日本短大付（福岡）が弘前学院聖愛（青森）との接戦をタイブレークの末、４―３と制して２季連続で初戦を突破した。３―３で迎えた延長１０回、一死満塁から押し出し死球で１点を勝ち越すと、その裏は無死一、二塁から先頭・菅野（３年）の送りバントの小フライを捕手・山下（３年）のダイビングキャッチで得点を許さず、左腕・原（３年）が冷静に三者凡退に押さ