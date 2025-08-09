中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月9日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は8日、イスラエルの安全保障閣僚会議がネタニヤフ首相のイスラエル国防軍によるガザ市制圧計画を承認したことについて、深刻な懸念を表明し、イスラエルに対して危険な行動を直ちに停止するよう求めた。郭氏は次のように述べた。ガザはパレスチナの人々のもので、パレスチナの領土の不可分の一部である。ガザの人道危機