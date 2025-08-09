幸英明騎手＝栗東・フリー＝は８月９日の中京４Ｒで馬場入場の際に落馬負傷し、５Ｒ以降の８鞍が乗り替わりとなった。１０日は７ＲのＣＢＣ賞で連覇がかかるドロップオブライト（牝６歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）に騎乗する予定となっている。９日の騎乗変更は以下の通り。【９日中京】５Ｒ（２）アルムチャーチル（岩田康誠）６Ｒ（１０）カンシン（川田将雅）７Ｒ（１３）ポッドロゴ（長岡禎仁）