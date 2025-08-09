◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、０―１の５回２死走者なしで迎えた３打席目は右中間にはじき返してエンタイトル二塁打とした。すると、直後にベッツが左翼へ自身２４試合ぶりとなる逆転２ランを放った。相手先発は通算２１８勝右腕の