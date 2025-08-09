◆米大リーグヤンキース３―５アストロズ＝延長１０回＝（８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が８日（日本時間９日）、本拠地・レンジャーズ戦に「３番・ＤＨ」で先発出場。負傷者リスト（ＩＬ）から復帰３試合目で初タイムリー＆打点をマークした。１点を追う６回１死一、三塁。１ボールから右腕・ブラウンの２球目、内角高めの９６・６マイル（約１５５・５