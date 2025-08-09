ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に中前打、5回裏の第3打席に右中間への二塁打を放った。 ■復調ベッツが値千金の一発 前回の試合では投打で活躍、二刀流出場で本塁打を打った大谷。この日は序盤から好打を連発、逆転劇の口火を切る一打で2試合ぶりのマルチ安打を記録した。ドジャース1点ビハインドで