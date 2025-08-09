俳優の坂口涼太郎が９日、都内で初エッセー「今日も、ちゃ舞台の上でおどる」（講談社刊）の記念会見に出席した。２年前に初めて出版の話があり「私の本が国会図書館に並ぶんだと思った」と興奮。「俳優って恥をさらす仕事。家族や友人には言えないことを書いて『坂口涼太郎って、こんなアホな人なんや』と思ってもらえるように、と２年間書き続けてきた」と振り返った。小説の構想もあるそうで「これから物語を作るかもしれな