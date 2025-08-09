夏の通勤服がマンネリしてきたらペンシルスカートでアップデート。今季豊作な半袖ジャケットと合わせればきちんとシーンにも最適。オーバーサイズな半袖ジャケットはペンシルスカートで細見えを補強♡出典: 美人百花.comきちんとシーンに欠かせない羽織り、夏は半袖がイチオシ！ レースペンシルで美人感を強化。スカート\20,900/ジャスグリッティー半袖ジャケット\15,950/SNIDEL