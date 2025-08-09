スーダン空軍が反乱軍と即応支援部隊（ＲＳＦ）が掌握した西部ダルフールの空港に着陸しようとしたアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）航空機を撃墜し、コロンビア人傭兵４０人が死亡したと、ＡＦＰ通信が７日（現地時間）報じた。スーダン国営テレビによると、空軍は前日午前、西部南ダルフール州ニャラ国際空港の滑走路を奇襲攻撃した。これを受け、着陸中だったＵＡＥ航空機が完全に破壊され、乗っていたコロンビア人傭兵全員が死亡した