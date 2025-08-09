女優吉高由里子（37）が、8日放送の日本テレビ系「二ノさんとあそぼ」（午後7時）に出演。嵐二宮和也との共演を振り返った。吉高と二宮は10年公開の映画「GANTZ」で初共演し、気心知れた間柄。18年公開の映画「検察側の罪人」でも共演しており、陣内智則が「ニノの、あの超長ぜりふ…あれは見てもいまだに震えるわ」と力説すると、吉高も「いやあ〜あれすごかった！」と回想。長ぜりふながら1発で撮り終えており、陣内が「1発目で