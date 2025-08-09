うだるような暑さと、どこまでも続く行列。待ちに待った夏休み。意気揚々と観光地に繰り出すも、甘くない現実が立ち塞がる。よくあるパターンだ。近年は特に、インバウンドの観光客や若者を中心に、宿泊先と食事を別々に手配する「泊食分離」が浸透。お気に入りのホテルに泊まりつつ、地元の飲食店で好きなものやSNSでバズっているメニューを食べられる楽しみがある一方、有名店や話題のお店ほど混雑し、数時間待ちなんてこともザ