ピアニストの中井知子が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。がんと診断され、緊急手術を受けたことを報告した。中井は「ご報告」と題し、「実は、重度の胃潰瘍だけでなく、癌の診断も受けており、8月下旬に緊急手術となりました。突然のご報告となり、驚かせてしまうことをお詫びいたします」と報告。「5月は日本で演奏でき、また2枚ではありますが、渾身の演奏をCDに残すことができて幸せでした」と振り返り、「今後も販