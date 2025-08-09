長野県警は9日、同県松本市の農園から、収穫前のスイカ約600個（約120万円相当）が盗まれたと発表した。農園関係者が午前6時半ごろ被害に気付き、通報した。松本署は窃盗容疑で捜査。防犯カメラの設置など対策を呼びかけている。