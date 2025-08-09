日本野球機構(NPB)は9日の公示を発表。中日は松山晋也投手を登録し、マルテ投手を抹消しました。松山投手は、開幕から新守護神として32試合に登板し、28セーブ、防御率1.42をマーク。セーブ数は巨人のライデル・マルティネス投手に次いでリーグ2位となっています。オールスターのファン投票でもセ・リーグ抑え投手部門で約53万票を獲得し、1位で選出。「右尺骨肘頭疲労骨折」で出場を辞退していました。抹消となったマルテ投手は今