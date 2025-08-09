「ドジャース−ブルージェイズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。五回の第３打席でこの日２本目の安打となる右中間二塁打を放った。大谷のマルチ安打は５日・カージナルス戦以来、２試合ぶりで今季３３度目。１点を追う五回、痛い併殺で２死走者なしとなり大谷が打席へ。シャーザーのスライダーをとらえた打球が右中間を破り、ワンバウンドしてスタンドに入る二塁打となった。