アメリカのトランプ大統領は8日、ロシアのプーチン大統領と15日にアラスカ州で会談すると表明しました。トランプ大統領は自身のSNSに、プーチン大統領との首脳会談を来週15日にアラスカ州で開催すると発表しました。これはロシアとウクライナの停戦に向けた話し合いをするためで、米ロの首脳が対面で会談するのはトランプ氏が2期目に就任して以降、初めてです。これに先立ちトランプ氏は記者団に対し、停戦交渉の内容について、「