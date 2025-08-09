8月7日、松下洸平がInstagramを更新した。【写真】完成披露試写会出演時のスーツコーデSHOT同日に開催された、9月5日公開予定の映画『遠い山なみの光』の完成披露試写会に出演していた松下。今回の投稿では、オールバックヘアでクールに決めたスーツSHOTを掲載した。この投稿に対し、ファンからは、「とっても素敵です」「目の保養」「めっちゃカッコイイ」「美しいです」などの反響が寄せられている。俳優と歌手の“二刀流”で活