被爆80年の原爆の日を迎えた長崎市で平和祈念式典が行われ、長崎市長は核戦争に突入する危機感を「平和宣言」の中で訴えました。会場から、テレビ長崎・本田舞アナウンサーが中継でお伝えします。長崎市の平和公園では、9日朝から大粒の雨が降っていましたが、式典の直前にやみ、予定通り平和祈念式典が行われました。式典には被爆者や遺族のほか、アメリカやロシアなどの核保有国や、イスラエルやインドの駐日大使、94の国と地域