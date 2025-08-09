9日、中京4Rでゴッドアイが本馬場入場の際に放馬。落馬した幸英明騎手が負傷したため、5R以降が乗り替わりとなった。5R→岩田康、6R→川田、7R→長岡、8R→太宰、9R→団野、10R→亀田、11R→団野、12R→酒井。