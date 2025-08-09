背番号13の勢いが止まらない。現地８月８日に開催されたベルギーリーグ第３節で、シント＝トロイデン（STVV）がデンデルEHとホームで対戦。７日に加入したばかりの後藤啓介を含む、所属する日本人７選手全員が出場したなか、２−０で快勝し、開幕から２勝１分とした。勝利の立役者となったのが、伊藤涼太郎だ。まずは26分にペナルティエリア内の畑大雅にパスを送り込み、先制点に繋がるPKを呼び込めば、相手が退場者を出した