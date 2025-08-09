24試合を消化した2025年シーズンのJ1。そうしたなか、『CIES』は、今季のJ1で630分以上プレーしている23歳以下選手のランキングを発表した。100点満点中のレーティングをランク付けしたものだが、すでに移籍している選手もちらほら…。10位田中聡サンフレッチェ広島、22歳MF、レーティング63.9点9位山根陸横浜F・マリノス、21歳DF、64.18位鈴木章斗湘南ベルマーレ、22歳FW、64.57位田中隼人柏レイソル、21歳DF、4.76位諏