長崎は９日、被爆８０年の節目となる「長崎原爆の日」を迎えた。長崎市松山町の平和公園では長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典が営まれた。被爆者や遺族、石破首相のほか、９４か国・地域の大使ら計約４０４５人が犠牲者を追悼した。被爆２世の鈴木史朗市長は「長崎平和宣言」で、世界各地での紛争激化に触れ、「このままでは、核戦争に突き進んでしまう」と危機感を示し、「『長崎を最後の被爆地に』するために、核兵器廃絶と世界