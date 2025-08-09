◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)バスケットボールFIBAアジアカップは現地8日、グループA、Bの第2戦4試合を開催。グループBは。初戦を勝利した日本（FIBAランク21位）が、同じく初戦勝利を挙げているイラン（FIBAランク28位）と対戦。富永啓生選手が第2Qで3ポイントシュートを4本成功させるなど活躍し、34-34で前半戦を終えます。しかし終盤に富永選手が5ファウルで退場するなど苦