お盆の連休初日を迎え、成田空港では出国ラッシュが始まるなど交通機関が混雑しています。成田空港からは、9日の1日で5万人以上が出国する見通しです。国内線のお盆期間中の予約率は全日空では85.4％、日本航空では77.7％です。また東京駅では、お盆をふるさとや行楽地で過ごす人たちで混雑が始まりました。9日の東北・北陸新幹線の自由席乗車率は、一部列車で100％を超えているということです。また、9日午前11時現在の高速道路で