８月９日の中京４Ｒ・２歳新馬（１０頭立て＝ゴッドアイは競走除外）は１番人気のアイニードユー（牝、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインニードル）が勝利した。勝ち時計は１分２２秒３（良）。スタートは抜群で、スッと２番手へ。リズム良く先頭を追いかけた。余裕ある手応えで直線に向き、シャープな伸び脚を披露。残り約５０メートルで抜け出し、２着に１馬身１／４差をつけた。川田将雅騎手は「性格のいい子で、全体をちゃ