12日(火)にかけて、九州から北陸を中心に警報級の大雨になる恐れがあります。その後は次第に晴れて、13日(水)頃から猛暑が復活する所があるでしょう。台風11号は、12日(火)頃から沖縄に接近する可能性があります。12日にかけて前線停滞その後は次第に高気圧が勢力拡大九州から本州南岸にのびる前線が、今日9日は次第に北上する見込みです。九州から近畿は曇りや雨で、九州では局地的に雷を伴い滝のような雨の降る恐れがあります