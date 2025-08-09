８月９日の新潟３Ｒ・２歳新馬戦（芝１２００メートル＝１７頭立て）は、８番人気のベルフラム（牝、栗東・高橋一哉厩舎、父リアルスティール）が、直線で抜け出してデビュー戦を白星で飾った。２２年の京都記念を制したアフリカンゴールドを叔父に持つ血統。勝ち時計は１分９秒８（良）。大外の１７番枠から好スタートを決めて、道中は６番手で運んだ。直線では外から脚を伸ばして、２着のカラーオブサクセスに２馬身半差をつ