◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦西日本短大付４−３弘前学院聖愛＝延長１０回タイブレーク＝（９日・甲子園）弘前学院聖愛（青森）は西日本短大付（福岡）にタイブレークで敗れ、２０１３年以来の初戦突破を逃した。先発の芹川丈治投手（３年）は１０回６安打４失点の粘投。「反省する部分はあるけどやりきった」と、悔しさをにじませながらも充実の表情を見せた。２年生の田崎光太郎は、春に右膝の前