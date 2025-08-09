◆米大リーグオリオールズ３―２アスレチックス（８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズの菅野智之投手（３５）が８日（日本時間９日）、本拠地・アスレチックス戦に先発し、７回を投げて５安打１失点（自責１）で今季９勝目を挙げた。初回に味方打線に３点の援護をもらった菅野は５回に犠飛で１点を許すも要所を抑えて、球数９１球で７回を投げ切り、今季９度目のクオリティースタート（ＱＳ＝