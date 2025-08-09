この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 出産を控えるママへ、パパが母子手帳に書いた手紙に1万いいね！ 女性にとって妊娠や出産は体や心の変化を大きく伴うだけでなく、人生を一変させるような大きなできごとですよ