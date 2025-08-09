2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第27話のあらすじと場面カットが公開された。モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最も