長野県松本市の畑で8日から9日朝にかけて収穫前のスイカ約600個が盗まれる被害がありました。9日午前7時前、「収穫前のスイカが無くなっている」と被害を受けた農園の関係者から警察に通報がありました。警察によりますと8日午前11時ごろから翌朝までの間に松本市にある1軒の農園の畑から収穫前のスイカ約600個が盗まれたということです。他に被害を受けた畑はこれまでに確認されていません。松本警察署は窃盗事件として捜査してい