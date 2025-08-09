新疆ウイグル自治区の農機メーカー、新疆鉢施然智能農機の綿花収穫機工場で部品を組み立てる作業員。（７月２８日撮影、ウルムチ＝新華社記者／王菲）【新華社北京8月9日】中国国家統計局が9日発表した7月の生産者物価指数（PPI）は、前年同月比で3.6％低下し、下げ幅は前月から横ばいだった。前月比では0.2％低下し、下げ幅は前月から0.2ポイント縮小した。