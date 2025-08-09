江蘇省南京市のスーパーで買い物をする消費者。（７月９日撮影、南京＝新華社配信／方東旭）【新華社北京8月9日】中国国家統計局が9日発表した7月の消費者物価指数（CPI）は前年同月と比べて横ばい、前月比では0.4％上昇した。